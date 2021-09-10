Мосгаз не обнаружил утечек газа в доме, где насмерть отравились бабушка и внучка
Техобслуживание газового оборудования проводилось 4 декабря 2020 года, состояние удовлетворительное, сообщили в компании.
Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок
Специалисты Мосгаза проверили дом на Совхозной улице в Москве, где девочка-подросток и её бабушка могли насмерть отравиться арбузом. В пресс-службе компании сообщили, что утечек сетевого газа не обнаружено.
Отмечается, что техобслуживание газового оборудования проводилось 4 декабря 2020 года, состояние удовлетворительное, критических замечаний не выявлено.
Ранее газовщики из бригады сообщили, что приехали проверить подъезды по заявке от жильцов. Кроме того, по данным Лайфа, в здании взяли пробы воды для лабораторного исследования.
Тем временем к дому прибыли кинологи МЧС и криминалисты МВД.
Кинологи МЧС и криминалисты МВД прибыли к дому, где насмерть отравились бабушка и внучка. Видео © LIFE
Как сообщал Лайф, ранее в Москве бабушка и внучка скончались, предположительно, в результате отравления арбузом из магазина. Выжить удалось маме девочки, сейчас она в реанимации. Позже в больницу доставили 11-летнего соседа семьи, а спустя некоторое время медики увезли ещё двух человек с похожими симптомами. После случившегося магазин "Магнит", где семья купила арбуз перед смертельным отравлением, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека".
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