Мосгаз не обнаружил утечек газа в доме, где насмерть отравились бабушка и внучка

Специалисты Мосгаза проверили дом на Совхозной улице в Москве, где девочка-подросток и её бабушка могли насмерть отравиться арбузом. В пресс-службе компании сообщили, что утечек сетевого газа не обнаружено.

Отмечается, что техобслуживание газового оборудования проводилось 4 декабря 2020 года, состояние удовлетворительное, критических замечаний не выявлено.

Ранее газовщики из бригады сообщили, что приехали проверить подъезды по заявке от жильцов. Кроме того, по данным Лайфа, в здании взяли пробы воды для лабораторного исследования.

Тем временем к дому прибыли кинологи МЧС и криминалисты МВД.