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Лавров сообщил о попытках США создать в Белоруссии автокефальную церковь

Он отметил прямую зависимость патриарха Константинопольского Варфоломея от американских властей.

10 сентября, 19:23
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

США пытаются сформировать в Белоруссии автокефальную неканоническую церковь по примеру событий на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия – 2021".

"Насколько серьёзны, насколько обоснованны заявления о том, что американцы задались целью подорвать позиции мирового православия? Мы это знаем, и они особо этого не скрывают. Есть информация о том, что сейчас пытаются такую же автокефальную церковь неканоническую создать в Белоруссии", — рассказал министр.

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С его слов, подобные идеи есть у американцев и в отношении Черногории. Лавров напомнил о спецпредставителе по свободе вероисповедания при президенте США Дональде Трампе, освежив в памяти его роль в убеждении патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить томос украинским раскольникам.

"Причём тех священнослужителей, которые на Украине за это выступали, отодвинули в сторону, назначили своего митрополита. И сейчас главная забота — это отобрать у канонической УПЦ Московского патриархата собственность: храмы, приходы", — отметил Лавров, подчеркнув зависимость Варфоломея от США.

Напомним, в начале 2019 года константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал создание "новой церкви" на Украине политическим заказом.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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