Лавров сообщил о попытках США создать в Белоруссии автокефальную церковь

США пытаются сформировать в Белоруссии автокефальную неканоническую церковь по примеру событий на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия – 2021".

"Насколько серьёзны, насколько обоснованны заявления о том, что американцы задались целью подорвать позиции мирового православия? Мы это знаем, и они особо этого не скрывают. Есть информация о том, что сейчас пытаются такую же автокефальную церковь неканоническую создать в Белоруссии", — рассказал министр.

С его слов, подобные идеи есть у американцев и в отношении Черногории. Лавров напомнил о спецпредставителе по свободе вероисповедания при президенте США Дональде Трампе, освежив в памяти его роль в убеждении патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить томос украинским раскольникам.

"Причём тех священнослужителей, которые на Украине за это выступали, отодвинули в сторону, назначили своего митрополита. И сейчас главная забота — это отобрать у канонической УПЦ Московского патриархата собственность: храмы, приходы", — отметил Лавров, подчеркнув зависимость Варфоломея от США.