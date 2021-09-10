Экс-полицейский пытался переправить нелегалов с Украины в ЕС под видом футбольных фанатов из Бразилии
Граждане проживали в гостинице одного львовского бизнесмена, прежде работавшего в МВД.
Фото © Ssu.gov.ua
Во Львовской области на Украине бизнесмен (а в прошлом полицейский) попытался переправить 24 нелегалов в Евросоюз под видом футбольных болельщиков из Бразилии. Об этом сообщили в СБУ.
Граждан задержали сотрудники контрразведки СБУ и Государственной таможенной службы. В ожидании переправки нелегалы находились в гостинице бизнесмена. Задержанных проверяют на причастность к различным преступлениям, произошедшим на территории страны за последнее время. Их депортируют обратно в Бразилию согласно законодательству Украины. Правоохранители ищут других лиц, которые причастны к организации канала незаконной миграции.
А ранее на Украине замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый пьяным сел за руль, напал на полицейских и лишился должности.
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