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Экс-полицейский пытался переправить нелегалов с Украины в ЕС под видом футбольных фанатов из Бразилии

Граждане проживали в гостинице одного львовского бизнесмена, прежде работавшего в МВД.

10 сентября, 19:19
<p>Фото ©<a href="https://ssu.gov.ua/novyny/kontrrozvidka-sbu-blokuvala-kanal-nelehalnoho-perepravlennia-inozemtsiv-do-krain-yes" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Ssu.gov.ua</a></p>

Фото © Ssu.gov.ua

Во Львовской области на Украине бизнесмен (а в прошлом полицейский) попытался переправить 24 нелегалов в Евросоюз под видом футбольных болельщиков из Бразилии. Об этом сообщили в СБУ.

Граждан задержали сотрудники контрразведки СБУ и Государственной таможенной службы. В ожидании переправки нелегалы находились в гостинице бизнесмена. Задержанных проверяют на причастность к различным преступлениям, произошедшим на территории страны за последнее время. Их депортируют обратно в Бразилию согласно законодательству Украины. Правоохранители ищут других лиц, которые причастны к организации канала незаконной миграции.

На Украине пьяные полицейские прилюдно издевались над девушкой, а очевидцы боялись вмешаться

На Украине пьяные полицейские прилюдно издевались над девушкой, а очевидцы боялись вмешаться

А ранее на Украине замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый пьяным сел за руль, напал на полицейских и лишился должности.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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