Экс-полицейский пытался переправить нелегалов с Украины в ЕС под видом футбольных фанатов из Бразилии

Во Львовской области на Украине бизнесмен (а в прошлом полицейский) попытался переправить 24 нелегалов в Евросоюз под видом футбольных болельщиков из Бразилии. Об этом сообщили в СБУ.

Граждан задержали сотрудники контрразведки СБУ и Государственной таможенной службы. В ожидании переправки нелегалы находились в гостинице бизнесмена. Задержанных проверяют на причастность к различным преступлениям, произошедшим на территории страны за последнее время. Их депортируют обратно в Бразилию согласно законодательству Украины. Правоохранители ищут других лиц, которые причастны к организации канала незаконной миграции.