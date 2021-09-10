Спикер Верховной рады Разумков повторно заразился ковидом

"Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями — это невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почётных гостей. Тест выявил меня", — сообщил он на своей странице в "Фейсбуке".