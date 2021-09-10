Спикер Верховной рады Разумков повторно заразился ковидом
Он отметил, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями — это не просто невинная формальность или дань духу времени.
Фото © Facebook / Дмитро Разумков
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков повторно заразился коронавирусом, о чём узнал совершенно случайно, сдав тест на ковид перед международным форумом YES Brainstorming. Сам он отметил, что явных симптомов не ощущает.
"Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями — это невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почётных гостей. Тест выявил меня", — сообщил он на своей странице в "Фейсбуке".
Разумков также посетовал, что собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права на Украине.
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