Депутат Госдумы попросил перевести блогера Хованского под домашний арест

Депутат Госдумы Василий Власов попросил перевести своего бывшего помощника блогера Юрия Хованского под домашний арест. Сейчас ютубер находится под стражей, в его отношении заведено уголовное дело по статье "Оправдание терроризма".

"Я написал депутатские запросы в прокуратуру и СК. Ответ пришёл согласно закону: будет проводиться проверка, о результатах которой мне сообщат позже. Пока я жду результат", — рассказал "Газете.ru" депутат.

Власов старается помочь блогеру в рамках закона, потому что за помощью к госдеятелю обратились родители Хованского. Он также считает, что пребывание ютубера в СИЗО "в течение такого количества месяцев" необоснованно. Депутат заметил, что, даже выслушав положительную характеристику блогера, суд "не услышал его доводы". Власов также считает, что тюремный срок в семь лет — это слишком много.