Депутат Госдумы попросил перевести блогера Хованского под домашний арест
Парламентарий обратился в прокуратуру по просьбе родителей ютубера после последнего заседания суда.
Фото © Instagram / @yurykhovansky
Депутат Госдумы Василий Власов попросил перевести своего бывшего помощника блогера Юрия Хованского под домашний арест. Сейчас ютубер находится под стражей, в его отношении заведено уголовное дело по статье "Оправдание терроризма".
"Я написал депутатские запросы в прокуратуру и СК. Ответ пришёл согласно закону: будет проводиться проверка, о результатах которой мне сообщат позже. Пока я жду результат", — рассказал "Газете.ru" депутат.
Власов старается помочь блогеру в рамках закона, потому что за помощью к госдеятелю обратились родители Хованского. Он также считает, что пребывание ютубера в СИЗО "в течение такого количества месяцев" необоснованно. Депутат заметил, что, даже выслушав положительную характеристику блогера, суд "не услышал его доводы". Власов также считает, что тюремный срок в семь лет — это слишком много.
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Это не помогло. Ранее Хованскому продлили срок содержания в СИЗО на один месяц.
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