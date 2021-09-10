НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Депутат Госдумы попросил перевести блогера Хованского под домашний арест

Парламентарий обратился в прокуратуру по просьбе родителей ютубера после последнего заседания суда.

10 сентября, 18:46
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/yurykhovansky/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@yurykhovansky</a></p>

Фото © Instagram / @yurykhovansky

Депутат Госдумы Василий Власов попросил перевести своего бывшего помощника блогера Юрия Хованского под домашний арест. Сейчас ютубер находится под стражей, в его отношении заведено уголовное дело по статье "Оправдание терроризма".

"Я написал депутатские запросы в прокуратуру и СК. Ответ пришёл согласно закону: будет проводиться проверка, о результатах которой мне сообщат позже. Пока я жду результат", — рассказал "Газете.ru" депутат.

Власов старается помочь блогеру в рамках закона, потому что за помощью к госдеятелю обратились родители Хованского. Он также считает, что пребывание ютубера в СИЗО "в течение такого количества месяцев" необоснованно. Депутат заметил, что, даже выслушав положительную характеристику блогера, суд "не услышал его доводы". Власов также считает, что тюремный срок в семь лет — это слишком много.

Террористы нового времени: Почему блогера Юрия Хованского внесли в чёрный список

Террористы нового времени: Почему блогера Юрия Хованского внесли в чёрный список

Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Это не помогло. Ранее Хованскому продлили срок содержания в СИЗО на один месяц.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Блогеру Хованскому продлили срок содержания в СИЗО на один месяц

7 сентября, 10:36

Сына Иды Галич срочно доставили в больницу после того, как у него случился припадок с судорогами

сегодня в 13:40

Мосгаз не обнаружил утечек газа в доме, где насмерть отравились бабушка и внучка

сегодня в 19:37

"Больше ужасных русских": Как европейцы готовы аплодировать нацистам из "Азова" на венецианском кинофестивале

сегодня в 19:39

Лавров сообщил о попытках США создать в Белоруссии автокефальную церковь

сегодня в 19:23

Новости партнеров

Layer 1