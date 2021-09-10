Газовики проверяют дом в Москве, где бабушка и внучка насмерть отравились арбузом. Видео © LIFE

К дому, где девочка-подросток и её бабушка могли насмерть отравиться арбузом из "Магнита", с проверкой прибыли представители газовой службы. Сосед погибших сообщил Лайфу, что до этого жильцов многоэтажки опросили врачи в защитных костюмах.

"Спросили, сколько проживает вас в квартире и нет ли жалоб", — рассказал он.