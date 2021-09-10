Газовики проверяют дом в Москве, где бабушка и внучка насмерть отравились арбузом
Кроме того, по данным Лайфа, в здании взяли пробы воды для лабораторного исследования.
Газовики проверяют дом в Москве, где бабушка и внучка насмерть отравились арбузом. Видео © LIFE
К дому, где девочка-подросток и её бабушка могли насмерть отравиться арбузом из "Магнита", с проверкой прибыли представители газовой службы. Сосед погибших сообщил Лайфу, что до этого жильцов многоэтажки опросили врачи в защитных костюмах.
"Спросили, сколько проживает вас в квартире и нет ли жалоб", — рассказал он.
Сами газовщики из бригады сообщили, что приехали проверить подъезды по заявке от жильцов. Кроме того, по данным Лайфа, в здании взяли пробы воды для лабораторного исследования.
Ранее стало известно, что в Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина. Выжить удалось маме девочки, сейчас она в реанимации. Позже в больницу доставили 11-летнего соседа семьи, а спустя некоторое время медики увезли ещё двух человек с похожими симптомами. После случившегося магазин "Магнит", где семья купила арбуз перед смертельным отравлением, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека".
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