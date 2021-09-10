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Политолог рассказал, какой стране следует "напрячься" из-за талибов

Он отметил, что большой угрозы ситуация в республике пока не представляет, так как для этого сейчас нет внешних причин.

10 сентября, 18:24
<p>Фото © Bilal Guler / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Bilal Guler / Anadolu Agency via Getty Images

Афганистан не станет рассадником международного терроризма, однако некоторым странам стоит опасаться "Талибана"*, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Узбекистан и Таджикистан будут тихо жить и дальше, посылая нам гастарбайтеров. Но тихо и мирно уже под гарантиями России. Если вы заметили, наше государство усиливает там свою военную инфраструктуру. Причём делает это достаточно оперативно. Напрягаться нужно Туркменистану, на который у "Талибана" есть определённые виды", — сказал Мухин в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению политолога, у Туркменистана очень слабая армия, но при этом много ресурсов. В какой-то момент это станет стратегически важным для боевиков "Талибана". Однако политолог считает, что большой угрозы ситуация в Афганистане не представляет, так как для этого сейчас нет внешних причин.

"Конечно, США сделали всё для того, чтобы такие предпосылки были: они заморозили средства официальных властей Афганистана у себя в банках и через МВФ оставили громадное количество оружия. Своего рода создали армию голодных, но вооружённых людей", заметил Мухин.

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Ранее талибы объявили состав нового Правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд. В СМИ появились сведения о том, что инаугурация нового афганского кабмина назначена на 11 сентября. В беседе с Лайфом политолог Валерий Коровин счёл выбор даты 11 сентября "очень символичным жестом" и назвал его постиронией со стороны талибов. Однако 10 сентября талибы заявили об отмене инаугурации.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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