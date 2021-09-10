Политолог рассказал, какой стране следует "напрячься" из-за талибов

Афганистан не станет рассадником международного терроризма, однако некоторым странам стоит опасаться "Талибана"*, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Узбекистан и Таджикистан будут тихо жить и дальше, посылая нам гастарбайтеров. Но тихо и мирно уже под гарантиями России. Если вы заметили, наше государство усиливает там свою военную инфраструктуру. Причём делает это достаточно оперативно. Напрягаться нужно Туркменистану, на который у "Талибана" есть определённые виды", — сказал Мухин в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению политолога, у Туркменистана очень слабая армия, но при этом много ресурсов. В какой-то момент это станет стратегически важным для боевиков "Талибана". Однако политолог считает, что большой угрозы ситуация в Афганистане не представляет, так как для этого сейчас нет внешних причин.

"Конечно, США сделали всё для того, чтобы такие предпосылки были: они заморозили средства официальных властей Афганистана у себя в банках и через МВФ оставили громадное количество оружия. Своего рода создали армию голодных, но вооружённых людей", — заметил Мухин.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.