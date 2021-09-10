Лавров ответил на вопрос о своей отставке с поста главы МИД после выборов в Госдуму
Министр иностранных дел предпочёл не забегать вперёд с однозначными оценками на этот счёт.
Фото © Официальный сайт МИД России
Глава МИД РФ Сергей Лавров не спешит делать выводы о том, готов ли он покинуть свой пост после выборов в Госдуму. По его словам, сперва нужно дождаться их результатов. Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что ему было бы жалко отпускать главу Минобороны Сергея Шойгу и Лаврова в ГД.
"Президент ответил коротко, но не одним словом. Он сказал: "Жалко, но решать им". Сначала нужно всё-таки дождаться результатов выборов. Я предпочитаю не забегать вперёд", — сказал он на форуме современной журналистики "Вся Россия – 2021".
Напомним, что на осенние выборы Лавров идёт в первой пятёрке от "Единой России", также в лидерах от партии министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелёва. Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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