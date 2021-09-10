В Египте акула напала на мужчину и откусила ему руку
Инцидент произошёл в районе туристической деревни Сиди Абдуррахман.
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На средиземноморском побережье Египта акула атаковала 58-летнего мужчину. Как сообщает издание Youm7, хищник при нападении на жертву откусил часть руки.
Инцидент произошёл в районе туристической деревни Сиди Абдуррахман. Акула напала на несчастного в трёх километрах от берега. Пострадавшего доставили с открытой раной в больницу города Эль-Аламейн и оказали срочную медицинскую помощь. После атаки местные власти закрыли пляж и начали проверки. В Министерстве окружающей среды Египта сообщили о намерении выяснить, какого именно вида акула напала на отдыхающего.
Ранее Лайф сообщал, что в Иордании акула выпрыгнула из Красного моря и откусила пятку туристу-парашютисту. После нападения хищницы у мужчины оказалось сломано несколько костей, разорваны мышцы и сухожилия.
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