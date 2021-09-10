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В Египте акула напала на мужчину и откусила ему руку

Инцидент произошёл в районе туристической деревни Сиди Абдуррахман.

10 сентября, 18:11
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На средиземноморском побережье Египта акула атаковала 58-летнего мужчину. Как сообщает издание Youm7, хищник при нападении на жертву откусил часть руки.

Инцидент произошёл в районе туристической деревни Сиди Абдуррахман. Акула напала на несчастного в трёх километрах от берега. Пострадавшего доставили с открытой раной в больницу города Эль-Аламейн и оказали срочную медицинскую помощь. После атаки местные власти закрыли пляж и начали проверки. В Министерстве окружающей среды Египта сообщили о намерении выяснить, какого именно вида акула напала на отдыхающего.

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Ранее Лайф сообщал, что в Иордании акула выпрыгнула из Красного моря и откусила пятку туристу-парашютисту. После нападения хищницы у мужчины оказалось сломано несколько костей, разорваны мышцы и сухожилия.

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В Египте туристка с Украины нарушила правила, и акула перекусила руку её ребёнка

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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