В Египте акула напала на мужчину и откусила ему руку

На средиземноморском побережье Египта акула атаковала 58-летнего мужчину. Как сообщает издание Youm7 , хищник при нападении на жертву откусил часть руки.

Инцидент произошёл в районе туристической деревни Сиди Абдуррахман. Акула напала на несчастного в трёх километрах от берега. Пострадавшего доставили с открытой раной в больницу города Эль-Аламейн и оказали срочную медицинскую помощь. После атаки местные власти закрыли пляж и начали проверки. В Министерстве окружающей среды Египта сообщили о намерении выяснить, какого именно вида акула напала на отдыхающего.