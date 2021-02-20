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Жена на седьмом месяце беременности отбила мужа от огромной акулы, когда та вцепилась ему в плечо

Марго не раздумывала ни секунды, когда заметила острый плавник и кровь, расплывающуюся на воде.

20 февраля 2021, 16:00

Фото © Facebook / Margot Dukes Eddy

Катастрофой закончился семейный отдых 30-летнего Эндрю Эдди и его беременной жены Марго Дьюкс. Пара вместе с родственниками девушки арендовала частную лодку, чтобы поплавать с масками и трубками возле островов во Флориде, США. Но стоило Эндрю нырнуть в воду, как в него вцепилась акула. Никто ничего не успел понять. Марго лишь увидела плавник и кровь, после чего тут же бросилась вслед за мужем, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Margot Dukes Eddy

Фото © Facebook / Margot Dukes Eddy

Видимо, страх и адреналин придали девушке сил, потому что ей на седьмом месяце беременности удалось отбить мужа у акулы и затащить его обратно в лодку. После этого семья на полном ходу направилась к берегу, где Эндрю передали в руки врачам. Парню невероятно повезло — и не только с женой. Акула не задела ничего жизненно важного, и сейчас Эндрю находится в больнице, где идёт на поправку.

Фото © Facebook / Margot Dukes Eddy

Фото © Facebook / Margot Dukes Eddy

Я всегда поражалась, с каким упорством мой муж встречает все проблемы на своём пути, и этот случай не стал исключением. Цель нашей семьи сейчас в том, чтобы защищать и оберегать Эндрю, ускоряя его прогресс в лечении, и сохранять покой для него, меня и нашей нерождённой дочери

Марго Дьюкс

Фото © Facebook / Margot Dukes Eddy и Andrew Eddy

Фото © Facebook / Margot Dukes Eddy и Andrew Eddy

Специалисты заявили, что, судя по всем данным, на Эндрю напала тупорылая акула, или акула-бык, длиной в три метра. Такое редко случается возле Флорида-Кис, потому что спокойная вода без волн не так популярна у отдыхающих, отсюда и их малое количество. А те, кто всё-таки выбирает эти места для отпуска, обычно мирно плавают, любуясь рифами, и никак не привлекают акул.

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Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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