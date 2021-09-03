Путин признался, что ему будет жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму
Как отметил президент, министры возглавили список, чтобы продемонстрировать, что всё, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь.
Путин признался, что ему будет жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума признался, что ему было бы жалко отпускать в Госдуму главу МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, которые возглавляют списки партии "Единая Россия".
"Не жалко будет Шойгу с Лавровым в Госдуму отпустить?" — спросил модератор беседы Сергей Брилёв.
"Жалко. Они на своём месте хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что всё, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе усилиями этих людей", — ответил глава государства.
При этом президент подчеркнул, что это решение по итогам сентябрьских выборов должны будут принимать сами Лавров и Шойгу.
"Люди к ним очень положительно относятся": Политолог оценил мощную общефедеральную пятёрку лидеров "Единой России"
Напомним, президент посчитал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова обязательно должны войти в пятёрку лидеров списка. Глава государства подчеркнул, что подробно обсуждал с Дмитрием Медведевым и другими руководителями партии кандидатов на думские выборы. Позже секретарь Генерального совета партии "Единой России" Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов.
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