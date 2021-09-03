Путин признался, что ему будет жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума признался, что ему было бы жалко отпускать в Госдуму главу МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, которые возглавляют списки партии "Единая Россия".

"Не жалко будет Шойгу с Лавровым в Госдуму отпустить?" — спросил модератор беседы Сергей Брилёв. "Жалко. Они на своём месте хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что всё, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе усилиями этих людей", — ответил глава государства.

При этом президент подчеркнул, что это решение по итогам сентябрьских выборов должны будут принимать сами Лавров и Шойгу.