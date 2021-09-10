Лавров заявил, что российским СМИ на Западе практически объявлена война
Также глава внешнеполитического ведомства привёл в пример несколько инцидентов, связанных с отечественными журналистами.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Российским СМИ на Западе уже практически объявлена война. Об этом во время форума современной журналистики "Вся Россия – 2021" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Война практически уже объявлена", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, как он расценивает ситуацию "необъявленной войны" в отношении российских СМИ на Западе.
В качестве примера Лавров привёл ситуацию с невыдачей Британией визы российскому журналисту, а также последний по времени случай, когда корреспондентам РИА "Новости" в США отказали в аккредитации на мемориальные мероприятия в связи с годовщиной терактов 11 сентября 2001 года.
Ранее глава МИД РФ объявил о готовности Москвы возобновить нормальные отношения с Киевом. Украинский народ нам является очень близким, братским, заметил Лавров.
Комментариев: 0