Лавров заявил, что российским СМИ на Западе практически объявлена война

Российским СМИ на Западе уже практически объявлена война. Об этом во время форума современной журналистики "Вся Россия – 2021" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Война практически уже объявлена", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, как он расценивает ситуацию "необъявленной войны" в отношении российских СМИ на Западе.

В качестве примера Лавров привёл ситуацию с невыдачей Британией визы российскому журналисту, а также последний по времени случай, когда корреспондентам РИА "Новости" в США отказали в аккредитации на мемориальные мероприятия в связи с годовщиной терактов 11 сентября 2001 года.