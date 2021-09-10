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Лавров счёл непрофессиональным подход ФРГ и Франции к встрече "нормандской четвёрки"

По словам министра, Киев не стремится выполнять Минские соглашения и предлагает противоречивые инициативы.

10 сентября, 18:59

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров назвал непрофессиональным подход ФРГ и Франции к встрече "нормандской четвёрки" в ООН. По его словам, западные партнёры не конкретизируют стороны конфликта и не дают чёткую оценку деятельности украинского президента Владимира Зеленского, которая "идёт вразрез с Минскими соглашениями".

"Наши коллеги из Германии и Франции предлагают в Нью-Йорке на полях ГА ООН собраться министрам иностранных дел [РФ, Германии, Франции и Украины], а мы ведём с ними разговор, пытаясь выяснить, они-то как относятся к тому, что творит Зеленский и его команда, просто законодательно перечёркивая свои возможности по выполнению Минских соглашений. Они говорят: ну нет, надо собраться и там посмотреть. Но это разговор совершенно непрофессиональный и несерьёзный", — сказал Лавров.

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Министр указал на то, что Запад требует выполнения Минских соглашений от России, тогда как сторонами конфликта являются Киев, Донецк и Луганск.

"В Минских соглашениях записано, что надо согласовать между Киевом, Донецком и Луганском все вопросы. То есть в такой ситуации собираться — это просто не уважать себя", — заключил Лавров.

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Ранее Сергей Лавров рассказал о внешнеполитической шизофрении Украины: там принимаются законы, которые "ставят крест" на Минских соглашениях, а одновременно с этим звучат призывы созвать встречу в "нормандском формате".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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