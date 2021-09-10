Голикова раскрыла число привитых от коронавируса россиян
Ранее вице-премьер заявила, что коллективный иммунитет в стране может появиться осенью.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привилось 46,5 миллиона человек, обоими — 39,8 миллиона. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 миллиона наших граждан, двумя — 39,8 миллиона", — сказала Голикова в беседе с журналистами.
По данным оперштаба по борьбе с ковидом, число переболевших в РФ составляет более семи миллионов человек. Выздоровело — 6,3 миллиона, умерло — 191 165.
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