Голикова раскрыла число привитых от коронавируса россиян

Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привилось 46,5 миллиона человек, обоими — 39,8 миллиона. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 миллиона наших граждан, двумя — 39,8 миллиона", — сказала Голикова в беседе с журналистами.