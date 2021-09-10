Генсек ООН заявил о необходимости диалога с "Талибаном"

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости ведения диалога с представителями радикального движения "Талибан"*. На вопрос о возможности признания власти талибов в Афганистане он при этом ответил, что в полномочия секретариата организации не входит признание правительства той или иной страны, это делают страны – члены ООН.

"Диалог с "Талибаном" абсолютно важен на данный момент. Мы в контакте с "Талибаном", — сказал он на пресс-конференции.

Гутерриш уверен, что экономический кризис в Афганистане не выгоден никому в мире. Он отметил важность нахождения путей, которые позволят вводить некоторую наличность в экономику страны, чтобы избежать её краха. При этом генсек ООН подчеркнул, что такая помощь не означает признания нового правительства, а является "поиском путей".

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.