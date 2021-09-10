В "Магните" назвали поставщика арбуза, которым насмерть отравились бабушка и внучка в Москве

Арбуз, которым отравились бабушка и внучка в Москве, поставило в "Магнит" крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Каныгин — крупнейший российский производитель бессемянных арбузов. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе сети супермаркетов.

Там отметили, что продукция хозяйства поставляется не только в "Магнит", но и в другие крупнейшие российские розничные сети. В Краснодарском крае предприятие собирает урожай в 40 тысяч тонн.