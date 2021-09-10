В "Магните" назвали поставщика арбуза, которым насмерть отравились бабушка и внучка в Москве
Производитель уверяет, что вся продукция проходит регулярные лабораторные проверки и поставляется, в том числе в Европу.
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Арбуз, которым отравились бабушка и внучка в Москве, поставило в "Магнит" крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Каныгин — крупнейший российский производитель бессемянных арбузов. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе сети супермаркетов.
Там отметили, что продукция хозяйства поставляется не только в "Магнит", но и в другие крупнейшие российские розничные сети. В Краснодарском крае предприятие собирает урожай в 40 тысяч тонн.
В свою очередь глава КФХ Алексей Каныгин не сомневается в качестве арбузов, он подчеркнул, что продукция проходит регулярные лабораторные проверки и поставляется, в том числе в Европу. КФХ сотрудничает с "Магнитом" в расследовании обстоятельств случившегося, добавил Каныгин.
Как сообщал Лайф, ранее в Москве бабушка и внучка скончались в результате отравления арбузом из магазина. Выжить удалось маме девочки, сейчас она в реанимации. Позже в больницу доставили 11-летнего соседа семьи, а спустя некоторое время медики увезли ещё двух человек с похожими симптомами. После случившегося магазин "Магнит", где семья купила арбуз перед смертельным отравлением, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека".
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