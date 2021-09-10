Стала известна причина смерти отравившейся арбузом 15-летней москвички

Как сообщили Лайфу в Депздраве Москвы, первая бригада скорой помощи утром 9 сентября прибыла к бабушке подростка. Медики осмотрели её и предложили госпитализировать, однако та отказалась ехать в больницу. Спустя три часа семья снова позвонила в скорую, которая приехала и осмотрела уже 15-летнюю девочку и её мать. На тот момент их состояние не требовало госпитализации, однако через некоторое время женщину пришлось забрать в медицинское учреждение в связи с ухудшением её самочувствия. Вечером того же дня врачи поспешили к бабушке и подростку, которым тоже стало хуже. Пожилая женщина и ребёнок позже скончались, выжить удалось только матери девочки, её состояние стабилизировали.