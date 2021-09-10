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Стала известна причина смерти отравившейся арбузом 15-летней москвички

Отмечается, что это тяжёлое патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма.

10 сентября, 20:18
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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Причиной смерти 15-летней девочки, которая отравилась арбузом в Москве, стала полиорганная недостаточность. Об этом сообщает kp.ru, ссылаясь на источник в следствии.

Отмечается, что это тяжёлое патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма. Назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза с целью установления точных причин произошедшего.

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Как сообщили Лайфу в Депздраве Москвы, первая бригада скорой помощи утром 9 сентября прибыла к бабушке подростка. Медики осмотрели её и предложили госпитализировать, однако та отказалась ехать в больницу. Спустя три часа семья снова позвонила в скорую, которая приехала и осмотрела уже 15-летнюю девочку и её мать. На тот момент их состояние не требовало госпитализации, однако через некоторое время женщину пришлось забрать в медицинское учреждение в связи с ухудшением её самочувствия. Вечером того же дня врачи поспешили к бабушке и подростку, которым тоже стало хуже. Пожилая женщина и ребёнок позже скончались, выжить удалось только матери девочки, её состояние стабилизировали.

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Несколько часов назад к дому, где произошла трагедия, прибыли сотрудники санитарных служб. Все они были в защитных костюмах. Также на место прибыли газовики. Кроме того, по данным Лайфа, в здании взяли пробы воды для лабораторного исследования. Позднее стало известно, что Мосгаз не обнаружил утечек газа в доме на Совхозной улице в Москве. Тем временем к дому прибыли кинологи МЧС и криминалисты МВД.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве бабушка и внучка скончались, предположительно, в результате отравления арбузом из магазина. Позже в больницу доставили 11-летнего соседа семьи, а спустя некоторое время медики увезли ещё двух человек с похожими симптомами. После случившегося магазин "Магнит", где семья купила арбуз перед смертельным отравлением, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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Комментариев: 1

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Дмитрий Данькосегодня в 20:44

очень похоже не на магнит или арбуз, а на грибы. собрали или купили где-то грибы и сварили суп.

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