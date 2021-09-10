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Эвакуированные из Афганистана беженцы привезли в США корь

Переселенцы помещены на карантин. Медики устанавливают, с кем они контактировали.

10 сентября, 20:49
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Соединённые Штаты приостановили приём афганских беженцев на своей территории из-за четырёх случаев заболевания корью среди них. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Рейсы временно приостановлены по просьбе [медицинского регулятора] CDC", — уточнила она.

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По словам Псаки, афганцы, у которых диагностировали корь по прибытии в Штаты, помещены на карантин. Медики в настоящее время занимаются выявлением их контактов.

Добавим, что США принимают тысячи афганских беженцев после проверок, которые проводятся в транзитных лагерях на территории третьих стран.

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Ранее сообщалось, что в столице Катара Дохе приземлился самолёт, вылетевший из Кабула. Этот рейс стал первым коммерческим после того, как власть в Афганистане захватило радикальное движение "Талибан"*.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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