Эвакуированные из Афганистана беженцы привезли в США корь

Соединённые Штаты приостановили приём афганских беженцев на своей территории из-за четырёх случаев заболевания корью среди них. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Рейсы временно приостановлены по просьбе [медицинского регулятора] CDC", — уточнила она.

По словам Псаки, афганцы, у которых диагностировали корь по прибытии в Штаты, помещены на карантин. Медики в настоящее время занимаются выявлением их контактов.

Добавим, что США принимают тысячи афганских беженцев после проверок, которые проводятся в транзитных лагерях на территории третьих стран.

Ранее сообщалось, что в столице Катара Дохе приземлился самолёт, вылетевший из Кабула. Этот рейс стал первым коммерческим после того, как власть в Афганистане захватило радикальное движение "Талибан"*.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.