Госдеп США вновь назвал "Северный поток – 2" плохой сделкой

Соединённые Штаты по-прежнему считают газопровод "Северный поток – 2" плохой сделкой и намерены ему противодействовать. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

"Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России", — заявила Портер.