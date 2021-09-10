Госдеп США вновь назвал "Северный поток – 2" плохой сделкой
Представитель американского дипведомства заявила, что трубопровод является "геополитическим проектом России".
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Соединённые Штаты по-прежнему считают газопровод "Северный поток – 2" плохой сделкой и намерены ему противодействовать. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.
"Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России", — заявила Портер.
Напомним, 10 сентября, "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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