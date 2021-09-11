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Четыре человека могут быть под завалами дома в Липецкой области, где прогремел взрыв газа

Ранее стало известно, что пятерых жителей достали из-под завалов. Информация об их состоянии уточняется.

10 сентября, 23:49

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В двухэтажном жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где прогремел взрыв газа, в момент ЧП, предварительно, находилось 38 человек. Об этом Лайфу сообщил источник.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

По его информации, под завалами могут быть четыре человека. Напомним, ранее стало известно, что пятерых жителей спасли.

Также источник сообщил Лайфу, что погибших пока не обнаружено.

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"Страшно, мы тоже так греемся": Жители Ногинска несут цветы к многоэтажке, где семь человек погибли при взрыве газа

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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