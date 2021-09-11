Четыре человека могут быть под завалами дома в Липецкой области, где прогремел взрыв газа
Ранее стало известно, что пятерых жителей достали из-под завалов. Информация об их состоянии уточняется.
В двухэтажном жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где прогремел взрыв газа, в момент ЧП, предварительно, находилось 38 человек. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его информации, под завалами могут быть четыре человека. Напомним, ранее стало известно, что пятерых жителей спасли.
Также источник сообщил Лайфу, что погибших пока не обнаружено.
Комментариев: 0