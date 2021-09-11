Силы сопротивления в афганском Панджшере отбили у боевиков радикального движения "Талибан"* три района в данной провинции. Об этом сообщает местная газета Afghanistan Times.

По данным источников издания, повстанцы вернули под свой контроль районы Дара, Абшар и Парьян, расположенные в северной и северо-восточной частях Панджшера. Как уточняется, в результате ожесточённых боёв представители Фронта сопротивления Афганистана "уничтожили десятки боевиков Талибана".

Ранее сообщалось, что силы сопротивления в Панджшере контролируют около 60–65 процентов территории провинции.

Вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.