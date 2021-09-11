Afghanistan Times: Силы сопротивления отбили у талибов три района в провинции Панджшер
Утверждается, что в результате ожесточённых боёв повстанцы "уничтожили десятки боевиков".
Фото © ТАСС / AP
Силы сопротивления в афганском Панджшере отбили у боевиков радикального движения "Талибан"* три района в данной провинции. Об этом сообщает местная газета Afghanistan Times.
По данным источников издания, повстанцы вернули под свой контроль районы Дара, Абшар и Парьян, расположенные в северной и северо-восточной частях Панджшера. Как уточняется, в результате ожесточённых боёв представители Фронта сопротивления Афганистана "уничтожили десятки боевиков Талибана".
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Ранее сообщалось, что силы сопротивления в Панджшере контролируют около 60–65 процентов территории провинции.
6 сентября представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы утверждали, что полностью контролируют провинцию Панджшер, однако силы сопротивления это опровергали. Также стало известно, что боевики захватили мавзолей Ахмада Шаха Масуда — отца лидера сопротивления в провинции Панджшер Ахмада Масуда – младшего. Позже появилась информация, что талибы разрушили могилу Панджшерского Льва.
Вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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