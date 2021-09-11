В Израиле рассказали, когда откроют границу для российских туристов

Израиль может открыться для российских путешественников в ноябре, а уже в октябре рассчитывает принять первые группы из РФ в рамках организованных туров. Об этом рассказал министр туризма Израиля Йоэль Развозов в интервью газете "Известия".

По его словам, въехать в страну смогут лишь вакцинированные россияне либо те, кто уже переболел и имеет на руках ПЦР-тест. Министр отметил, что отдых в стране стал дешевле, так как в гостиницах много свободных номеров, потому что предложение пока превышает спрос. В настоящее время ведутся переговоры между Израилем и Москвой о взаимном признании сертификатов вакцинации.

"Надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем полностью "зелёной" страной. Это одно из преимуществ. Потому что туристы хотят спокойно провести отдых — без масок на улице, не боясь заразиться", — заявил Развозов.

Министр добавил, что до пандемии, в 2019 году, страну посетило примерно 350 тысяч туристов из России, это третье место после США и Франции. Сейчас задача — увеличить поток. И поэтому в эту отрасль будут вложения и инвестиции.