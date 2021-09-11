В Израиле рассказали, когда откроют границу для российских туристов
Въехать в страну смогут лишь вакцинированные россияне либо те, кто уже переболел и имеет на руках ПЦР-тест.
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Израиль может открыться для российских путешественников в ноябре, а уже в октябре рассчитывает принять первые группы из РФ в рамках организованных туров. Об этом рассказал министр туризма Израиля Йоэль Развозов в интервью газете "Известия".
По его словам, въехать в страну смогут лишь вакцинированные россияне либо те, кто уже переболел и имеет на руках ПЦР-тест. Министр отметил, что отдых в стране стал дешевле, так как в гостиницах много свободных номеров, потому что предложение пока превышает спрос. В настоящее время ведутся переговоры между Израилем и Москвой о взаимном признании сертификатов вакцинации.
"Надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем полностью "зелёной" страной. Это одно из преимуществ. Потому что туристы хотят спокойно провести отдых — без масок на улице, не боясь заразиться", — заявил Развозов.
Министр добавил, что до пандемии, в 2019 году, страну посетило примерно 350 тысяч туристов из России, это третье место после США и Франции. Сейчас задача — увеличить поток. И поэтому в эту отрасль будут вложения и инвестиции.
Ранее россиянам рассказали о снижении стоимости отдыха в Таиланде из-за пандемии ковида. В этой азиатской стране путешественникам готовы делать скидки на услуги, например массаж или аренду автомобиля. Кроме того, Лайф писал, что привитым "Спутником V" соотечественникам разрешили въезд на Пхукет без карантина. Чтобы посетить курорт, путешественникам необходимо оформить разрешение на въезд в Посольстве Таиланда.
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