Страх заразиться CoViD-19 может привести к диссоциации, то есть отрицанию болезни. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала руководитель центра психотерапии доктора Читловой кандидат медицинских наук Виктория Читлова.

"У тех, кто не может интегрировать в сознании, что он заразился CoViD-19, скорее всего, предшествовал определённый страх и переживание по поводу риска заболеть. Отсутствие осознания угрозы в современной психиатрии называется "диссоциативный компонент в реагировании". Сознание как бы схлопывается, сужается, человек не отдаёт себе отчёта в том, что происходит на самом деле", — объяснила Читлова.

Медик отметила, что людям, находящимся в состоянии отрицания, необходима помощь специалистов. Как правило, с такими пациентами проводится мотивационное интервью, чтобы человек сам осознал свои заблуждения.

Отрицание возможности заражения коронавирусом может привести к развитию серьёзных осложнений, добавила генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. По словам специалиста, при обнаружении первых симптомов ковида нужно незамедлительно начинать лечение. Опоздание в один-два дня приводит к достаточно тяжёлым последствиям.