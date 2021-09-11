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"Сознание как бы схлопывается": Россиянам рассказали о новых психологических проблемах при коронавирусе

Чтобы их преодолеть, с человеком, как правило, проводят мотивационное интервью, отметила психотерапевт Виктория Читлова.

10 сентября, 22:05

Фото © Pixabay

Страх заразиться CoViD-19 может привести к диссоциации, то есть отрицанию болезни. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала руководитель центра психотерапии доктора Читловой кандидат медицинских наук Виктория Читлова.

"У тех, кто не может интегрировать в сознании, что он заразился CoViD-19, скорее всего, предшествовал определённый страх и переживание по поводу риска заболеть. Отсутствие осознания угрозы в современной психиатрии называется "диссоциативный компонент в реагировании". Сознание как бы схлопывается, сужается, человек не отдаёт себе отчёта в том, что происходит на самом деле", объяснила Читлова.

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Медик отметила, что людям, находящимся в состоянии отрицания, необходима помощь специалистов. Как правило, с такими пациентами проводится мотивационное интервью, чтобы человек сам осознал свои заблуждения.

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Отрицание возможности заражения коронавирусом может привести к развитию серьёзных осложнений, добавила генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. По словам специалиста, при обнаружении первых симптомов ковида нужно незамедлительно начинать лечение. Опоздание в один-два дня приводит к достаточно тяжёлым последствиям.

Ранее врач Никита Чернов рассказал, как перестать бояться вакцинации.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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