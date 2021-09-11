В память о погибшем главе МЧС Зиничеве по всей России прозвучали пожарные сирены
Его мужество, самоотверженность, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества навсегда останутся нравственными ориентирами для всех сотрудников, подчеркнули в ведомстве.
В память о погибшем главе МЧС Зиничеве по всей России прозвучали пожарные сирены. Видео © t.me / mchs_official
МЧС России почтило память погибшего главы ведомства Евгения Зиничева. 10 сентября в 17:30 мск во всех пожарных частях и спасательных центрах от Владивостока до Калининграда в 17:30 мск прозвучали сирены. Об этом сообщается на сайте министерства.
Также спасатели и пожарные на спецтехнике одновременно включили проблесковые маячки и сирены. Таким образом сотрудники МЧС России выразили своё уважение и всеобщее признание погибшему при исполнении служебного долга главе ведомства.
"Евгений Зиничев трагически погиб, спасая жизнь другому человеку. Мужество, самоотверженность, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества министра МЧС, Героя России, генерала армии Евгения Зиничева навсегда останутся нравственными ориентирами для всех сотрудников чрезвычайного ведомства", — подчеркнули в МЧС.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно.
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