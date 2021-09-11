В память о погибшем главе МЧС Зиничеве по всей России прозвучали пожарные сирены. Видео © t.me / mchs_official

МЧС России почтило память погибшего главы ведомства Евгения Зиничева. 10 сентября в 17:30 мск во всех пожарных частях и спасательных центрах от Владивостока до Калининграда в 17:30 мск прозвучали сирены. Об этом сообщается на сайте министерства.

Также спасатели и пожарные на спецтехнике одновременно включили проблесковые маячки и сирены. Таким образом сотрудники МЧС России выразили своё уважение и всеобщее признание погибшему при исполнении служебного долга главе ведомства.