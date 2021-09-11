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Один человек погиб при обрушении лестницы в заброшенном доме в Москве

По предварительным данным, жертвой стал бездомный. Ещё двух человек с третьего этажа сняли сотрудники МЧС.

10 сентября, 21:51

Фото © Pixabay

Один человек погиб при обрушении лестницы в заброшенном доме в Москве. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл на улице 1905 года. Погибший — мужчина средних лет, по предварительным данным, бездомный. Ещё двух человек с третьего этажа сняли сотрудники МЧС.

Тела двух человек найдены в подвале дома в Москве

Тела двух человек найдены в подвале дома в Москве

Ранее Лайф рассказывал, как житель Москвы отравился отбеливателем "Белизна", перепутав его с молоком.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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