Роспотребнадзор открыл горячую линию после отравления покупателей "Магнита"
В обращении необходимо указать свои фамилию, имя, отчество (при его наличии), адрес проживания (регистрации) и основание для обращения.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Роспотребнадзор открыл горячую линию для покупателей супермаркета "Магнит" после того, как умерли бабушка и внучка, купившие там арбуз.
"Управление Роспотребнадзора по городу Москве открывает электронную горячую линию для жителей, проживающих по адресу город Москва, улица Совхозная, дом 16, и покупателей магазина "Магнит", размещённого по указанному адресу", — говорится на сайте Управления Роспотребнадзора по столице.
В ведомстве добавили, что в теме письма нужно указать "Магнит — Совхозная". Также в обращении необходимо оставить свои фамилию, имя, отчество (при его наличии), адрес проживания (регистрации) и основание для обращения.
Напомним, ранее стало известно, что в Москве бабушка и внучка скончались, предположительно, в результате отравления арбузом из магазина. Позже в больницу доставили 11-летнего соседа семьи, а спустя некоторое время медики увезли ещё двух человек с похожими симптомами. После случившегося магазин "Магнит", где семья купила арбуз перед смертельным отравлением, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека".
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