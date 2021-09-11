Роспотребнадзор открыл горячую линию после отравления покупателей "Магнита"

Роспотребнадзор открыл горячую линию для покупателей супермаркета "Магнит" после того, как умерли бабушка и внучка, купившие там арбуз.

"Управление Роспотребнадзора по городу Москве открывает электронную горячую линию для жителей, проживающих по адресу город Москва, улица Совхозная, дом 16, и покупателей магазина "Магнит", размещённого по указанному адресу", — говорится на сайте Управления Роспотребнадзора по столице.