"Роскосмос" поздравил Москву с Днём города и показал фото столицы с орбиты

Там также напомнили, что свыше 100 тысяч человек труда и науки в Москве внесли свой вклад в становление космической эры. Госкорпорация сопроводила публикацию фотографией столицы России, которую сделал из космоса спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в День города, который Москва будет отмечать 11 и 12 сентября, для посещения будут открыты столичные парки, а также 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей и точками общественного питания. Мэр также пообещал праздничный салют и концерт, который, как и в прошлом году, состоится в парке "Зарядье".