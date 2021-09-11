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"Роскосмос" поздравил Москву с Днём города и показал фото столицы с орбиты

В госкорпорации отметили, что в Москве расположено свыше 40 предприятий ракетно-космической отрасли.

10 сентября, 22:18

Фото © Pixabay

"Роскосмос" поздравил Москву с 874-летием, напомнив, что российская столица является ведущим центром ракетно-космической промышленности в стране. Своё поздравление ко Дню города госкорпорация опубликовала в "Твиттере".

Фото © Twitter / roscosmos

Фото © Twitter / roscosmos

"Поздравляем с Днём города Москвы! Москва — ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны. В столице расположено свыше 40 предприятий отрасли", — сказано в сообщении "Роскосмоса".

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Путин посетит "Зарядье" и встретится с Собяниным по случаю Дня города в Москве

Там также напомнили, что свыше 100 тысяч человек труда и науки в Москве внесли свой вклад в становление космической эры. Госкорпорация сопроводила публикацию фотографией столицы России, которую сделал из космоса спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в День города, который Москва будет отмечать 11 и 12 сентября, для посещения будут открыты столичные парки, а также 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей и точками общественного питания. Мэр также пообещал праздничный салют и концерт, который, как и в прошлом году, состоится в парке "Зарядье".

В Кремле не ожидают приезда иностранных лидеров на празднование Дня Москвы

В Кремле не ожидают приезда иностранных лидеров на празднование Дня Москвы

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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