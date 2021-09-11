Лайф узнал о результатах визита Роспотребнадзора в квартиру отравившихся арбузом москвичек

Специалисты Роспотребнадзора на данный момент не выявили связи между смертельным отравлением семьи москвичек, купившей арбуз в "Магните", и их соседями, которых увезли в больницу с похожими симптомами. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, это просто совпадение. Соседи между собой никак не контактировали и употребляли разные продукты. Из квартиры, где проживали умершие бабушка и внучка, специалисты отобрали пробы воздуха, воды, всех продуктов питания, а также моющих и чистящих средств. Кроме того, на место была вызвана дополнительная бригада, которая произвела поквартирный обход. Жалоб на недомогания, посторонние запахи, изменение цвета воды никто не предъявил.