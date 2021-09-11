Лайф узнал о результатах визита Роспотребнадзора в квартиру отравившихся арбузом москвичек
Специалисты провели поквартирный обход жильцов в доме на Совхозной улице. Никто из них не предъявил никаких жалоб.
Специалисты Роспотребнадзора на данный момент не выявили связи между смертельным отравлением семьи москвичек, купившей арбуз в "Магните", и их соседями, которых увезли в больницу с похожими симптомами. Об этом Лайфу сообщил источник.
Специалисты Роспотребнадзора работают в доме, где бабушка и внучка насмерть отравились арбузом. Видео © LIFE
По его данным, это просто совпадение. Соседи между собой никак не контактировали и употребляли разные продукты. Из квартиры, где проживали умершие бабушка и внучка, специалисты отобрали пробы воздуха, воды, всех продуктов питания, а также моющих и чистящих средств. Кроме того, на место была вызвана дополнительная бригада, которая произвела поквартирный обход. Жалоб на недомогания, посторонние запахи, изменение цвета воды никто не предъявил.
В самом "Магните" на Совхозной улице специалисты изъяли и арестовали около 300 кг арбузов, взяли образцы продукции и сертификаты. Магазин опечатан и временно не работает.
Напомним, ранее стало известно, что в Москве бабушка и внучка скончались, предположительно, в результате отравления арбузом из магазина. Позже в больницу доставили 11-летнего соседа семьи, а спустя некоторое время медики увезли ещё двух человек с похожими симптомами. После случившегося магазин "Магнит", где семья купила арбуз перед смертельным отравлением, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека".
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