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Пять человек спасли: Взрыв газа произошёл в жилом доме в Липецкой области

Частично обрушилась стена. При этом возгорания зафиксировано не было.

10 сентября, 23:23

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Липецкой области. Видео © МЧС РФ

Взрыв бытового газа произошёл в двухэтажном жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области. Как сообщил Лайфу источник, сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 00:52 мск.

Инцидент произошёл на улице Школьной. В результате ЧП частично обрушилась стена. При этом возгорания зафиксировано не было.

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Известно, что пять человек достали живыми из-под завалов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее взрыв газа произошёл в доме в подмосковном Ногинске. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. В результате погибло семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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