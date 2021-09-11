Пять человек спасли: Взрыв газа произошёл в жилом доме в Липецкой области
Частично обрушилась стена. При этом возгорания зафиксировано не было.
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Липецкой области. Видео © МЧС РФ
Взрыв бытового газа произошёл в двухэтажном жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области. Как сообщил Лайфу источник, сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 00:52 мск.
Инцидент произошёл на улице Школьной. В результате ЧП частично обрушилась стена. При этом возгорания зафиксировано не было.
Известно, что пять человек достали живыми из-под завалов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее взрыв газа произошёл в доме в подмосковном Ногинске. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. В результате погибло семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.
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