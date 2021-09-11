Представитель движения "Талибан"* Сайед Зекрулла Хашими исключил появление женщин в Правительстве Афганистана. Об этом сообщает CNN.

В эфире телеканала Tolo News он заявил, что женщины не займут ни одной должности в новом кабмине, так как они должны рожать и воспитывать детей.

"Нет никакой необходимости в женщинах в правительстве. Обязательно их присутствие в правительстве? — заявил Хашими, подчеркнув, что женщины "не могут выполнять работу министров".

Напомним, что ранее другой представитель радикалов, Забиулла Муджахид, заявил, что в афганском правительстве "Талибана"* появятся должности для женщин, но с соблюдением законов шариата.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.