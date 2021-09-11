"Должны рожать и воспитывать детей": Талибы отказались принимать женщин в Правительство Афганистана
Они не могут выполнять работу министров, заявил представитель радикального движения.
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Представитель движения "Талибан"* Сайед Зекрулла Хашими исключил появление женщин в Правительстве Афганистана. Об этом сообщает CNN.
В эфире телеканала Tolo News он заявил, что женщины не займут ни одной должности в новом кабмине, так как они должны рожать и воспитывать детей.
"Нет никакой необходимости в женщинах в правительстве. Обязательно их присутствие в правительстве? — заявил Хашими, подчеркнув, что женщины "не могут выполнять работу министров".
Напомним, что ранее другой представитель радикалов, Забиулла Муджахид, заявил, что в афганском правительстве "Талибана"* появятся должности для женщин, но с соблюдением законов шариата.
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Напомним, почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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