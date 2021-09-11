"Магнит" снял с продажи всю партию арбузов после смертельного отравления москвичек

Сеть супермаркетов "Магнит" сняла с продажи всю партию арбузов после смертельного отравления двух москвичек. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе сети.

"Вся партия арбузов снята с продажи не только в Москве, но и в других регионах до выяснения обстоятельств случившегося. Компания сотрудничает с Роспотребнадзором и следственными органами. Им передана вся запрошенная документация на арбузы и магазин", — заявили в компании.

Магазин передал на повторную лабораторную проверку пробы арбузов, продававшихся в торговой точке на Совхозной улице. Её результаты должны быть готовы в начале следующей недели. При этом, как отметили в торговой сети, в Москве и области с понедельника по четверг в общей сложности было продано около 73 тонн арбузов из этой партии. Отмечается, что за всё это время каких-либо жалоб на качество продукта зафиксировано не было.