"Магнит" снял с продажи всю партию арбузов после смертельного отравления москвичек
Магазин передал на повторную лабораторную проверку пробы ягод, выставленных на продажу в торговой точке на Совхозной улице. Её результаты должны быть готовы уже в начале следующей недели.
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Сеть супермаркетов "Магнит" сняла с продажи всю партию арбузов после смертельного отравления двух москвичек. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе сети.
"Вся партия арбузов снята с продажи не только в Москве, но и в других регионах до выяснения обстоятельств случившегося. Компания сотрудничает с Роспотребнадзором и следственными органами. Им передана вся запрошенная документация на арбузы и магазин", — заявили в компании.
Магазин передал на повторную лабораторную проверку пробы арбузов, продававшихся в торговой точке на Совхозной улице. Её результаты должны быть готовы в начале следующей недели. При этом, как отметили в торговой сети, в Москве и области с понедельника по четверг в общей сложности было продано около 73 тонн арбузов из этой партии. Отмечается, что за всё это время каких-либо жалоб на качество продукта зафиксировано не было.
Ранее Лайф рассказывал, что госпитализировали ещё трёх соседей отравившейся арбузом семьи в Москве. Днём накануне они также ели ягоду, купленную в продуктовом магазине по соседству. По словам родственницы, пострадавших тошнило несколько часов. Сейчас они находятся под присмотром врачей, им поставили капельницы.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". Роспотребнадзор пока не выявил связи между смертельным отравлением бабушки и внучки и состоянием их соседей, которых увезли в больницу с похожими симптомами. Состояние третьей пострадавшей (матери девочки), которая ела арбуз, тем временем стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести.
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