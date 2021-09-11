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"Сказка про белых медвежат": Продавщица столичного магазина заявила, что покупатели не могли отравиться арбузом

По словам женщины, накануне она сама ела ягоду, которую приобрела в этой точке продажи, и не почувствовала ухудшения самочувствия.

11 сентября, 08:33

Продавщица магазина в Москве заявила, что покупатели не могли отравиться купленным арбузом. Видео © LIFE

Продавец продуктового магазина, в котором купила арбуз московская семья, из которой сегодня госпитализировали трёх человек, уверена, что люди не могли отравиться ягодой. Об этом женщина рассказала в беседе с Лайфом.

"Я вот вчера взяла — порезала пол-арбуза и взяла домой. Всё, слава богу, съела. <...> Это сказка про белых медвежат — арбузы", — заявила женщина.

Родственница рассказала, как увезли в больницу 11-летнего соседа отравившейся арбузом семьи

Родственница рассказала, как увезли в больницу 11-летнего соседа отравившейся арбузом семьи

Она отметила, что в помещении периодически проводится обработка — специальным раствором моют полы. Отметим, овощи и фрукты, в том числе арбузы, стоят на коробках посреди торгового зала, где нет прилавков. На вопрос, остаются ли продукты во время процедуры в открытом виде, женщина ответила, что "когда есть обработка, об этом знают заранее".

Ранее Лайф рассказывал, что госпитализировали ещё трёх соседей отравившейся арбузом семьи в Москве. Днём накануне они также ели ягоду, купленную в продуктовом магазине по соседству. По словам родственницы, пострадавших тошнило несколько часов. Сейчас они находятся под присмотром врачей, им поставили капельницы.

Появилась новая версия смертельного отравления москвичек, купивших арбуз в "Магните"

Появилась новая версия смертельного отравления москвичек, купивших арбуз в "Магните"

Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". Роспотребнадзор пока не выявил связи между смертельным отравлением бабушки и внучки и состоянием их соседей, которых увезли в больницу с похожими симптомами. Состояние третьей пострадавшей, которая ела арбуз, — матери девочки — тем временем стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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