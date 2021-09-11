Продавщица магазина в Москве заявила, что покупатели не могли отравиться купленным арбузом. Видео © LIFE

Продавец продуктового магазина, в котором купила арбуз московская семья, из которой сегодня госпитализировали трёх человек, уверена, что люди не могли отравиться ягодой. Об этом женщина рассказала в беседе с Лайфом.

"Я вот вчера взяла — порезала пол-арбуза и взяла домой. Всё, слава богу, съела. <...> Это сказка про белых медвежат — арбузы", — заявила женщина.

Она отметила, что в помещении периодически проводится обработка — специальным раствором моют полы. Отметим, овощи и фрукты, в том числе арбузы, стоят на коробках посреди торгового зала, где нет прилавков. На вопрос, остаются ли продукты во время процедуры в открытом виде, женщина ответила, что "когда есть обработка, об этом знают заранее".