Родственница рассказала, как увезли в больницу 11-летнего соседа отравившейся арбузом семьи
По мнению женщины, эти случаи не связаны. Она предполагает, что у ребёнка не отравление, а кишечная инфекция.
Фото © ТАСС / Александр Манзюк
Некоторые соседи по подъезду московской семьи, в которой бабушка и внучка скончались после отравления арбузом, также попали в больницу. В частности, ранее был госпитализирован 11-летний мальчик из соседней квартиры. В беседе с телеканалом "360" родственники подростка рассказали, что ребёнок точно не ел арбуз и вряд ли мог чем-то отравиться.
Как рассказала тётя мальчика, её племянник питался только домашней едой. Однако ночью у ребёнка началась рвота, его госпитализировали. Женщина предполагает, что это вообще может быть не отравление, а какая-то кишечная инфекция. Связи между трагедией у соседей и госпитализацией подростка родственники не видят.
"Ребёнок не ел арбуз. Они вообще ничего из этого не ели, только домашнюю пищу. Я не знаю, как это может быть взаимосвязано. Связали, потому что соседние квартиры", — сказала тётя подростка.
Женщина уточнила, что у других членов семьи никаких симптомов не было. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, его родители ждут результатов анализов. Тогда и станет понятно, сколько времени подростку предстоит провести в больнице. Тётя подчеркнула, что помимо рвоты у племянника болел живот, но температуры не было.
"Отчего те соседи отравились… Я просто раньше там жила с сестрой, с родителями. Я знаю эту семью соседей. Что произошло, арбуз или не арбуз, кто что знает — я не знаю, это уже следствие будет разбираться", — добавила женщина.
Другие соседи также теряются в догадках, что привело к трагедии. Они отмечают, что семья, в которой произошло несчастье, была вполне приличной.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор пока не выявил связи между смертельным отравлением бабушки и внучки и состоянием их соседей, которых увезли в больницу с похожими симптомами. Состояние третьей пострадавшей, которая ела арбуз, — матери девочки — тем временем стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, о трагедии стало известно накануне. После случившегося магазин "Магнит", где семья купила арбуз перед смертельным отравлением, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека".
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