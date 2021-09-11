Родственница рассказала, как увезли в больницу 11-летнего соседа отравившейся арбузом семьи

Некоторые соседи по подъезду московской семьи, в которой бабушка и внучка скончались после отравления арбузом, также попали в больницу. В частности, ранее был госпитализирован 11-летний мальчик из соседней квартиры. В беседе с телеканалом "360" родственники подростка рассказали, что ребёнок точно не ел арбуз и вряд ли мог чем-то отравиться.

Как рассказала тётя мальчика, её племянник питался только домашней едой. Однако ночью у ребёнка началась рвота, его госпитализировали. Женщина предполагает, что это вообще может быть не отравление, а какая-то кишечная инфекция. Связи между трагедией у соседей и госпитализацией подростка родственники не видят.

"Ребёнок не ел арбуз. Они вообще ничего из этого не ели, только домашнюю пищу. Я не знаю, как это может быть взаимосвязано. Связали, потому что соседние квартиры", — сказала тётя подростка.

Женщина уточнила, что у других членов семьи никаких симптомов не было. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, его родители ждут результатов анализов. Тогда и станет понятно, сколько времени подростку предстоит провести в больнице. Тётя подчеркнула, что помимо рвоты у племянника болел живот, но температуры не было.

"Отчего те соседи отравились… Я просто раньше там жила с сестрой, с родителями. Я знаю эту семью соседей. Что произошло, арбуз или не арбуз, кто что знает — я не знаю, это уже следствие будет разбираться", — добавила женщина.

Другие соседи также теряются в догадках, что привело к трагедии. Они отмечают, что семья, в которой произошло несчастье, была вполне приличной.