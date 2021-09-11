Власти Липецкой области заявили о риске обрушения дома под Ельцом, где прогремел взрыв
В больницах находится пять пострадавших, среди них девочка девяти лет. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.
Власти Липецкой области заявили о риске обрушения дома под Ельцом, где прогремел взрыв. Видео © VK / lipetskayaoblast
В Администрации Липецкой области предупредили об угрозе обрушения дома в посёлке Солидарность Елецкого района, где ранее прогремел взрыв газа.
"Несмотря на угрозу обрушения конструкций спасатели продолжают работы на месте ЧП в посёлке Солидарность Елецкого района. Стены поддерживают с помощью строительной техники. Под завалами может находиться ещё один человек", — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе администрации во "ВКонтакте".
В больницах Ельца находится пять пострадавших, среди них девочка девяти лет. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.
Начальник ГУ МЧС РФ по региону Василий Разумнов рассказал журналистам, что на месте ЧП работает около 260 человек и 58 единиц техники.
Напомним, информация о происшествии поступила в экстренные службы в 00:52 мск. Инцидент произошёл на улице Школьной. По последним данным, в результате ЧП погибли женщина и ребёнок, ещё семь человек, в том числе девятилетняя девочка, пострадали. Один из них отказался от госпитализации. СК возбудил уголовное дело.
Комментариев: 0