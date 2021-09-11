Власти Липецкой области заявили о риске обрушения дома под Ельцом, где прогремел взрыв. Видео © VK / lipetskayaoblast

В Администрации Липецкой области предупредили об угрозе обрушения дома в посёлке Солидарность Елецкого района, где ранее прогремел взрыв газа.

"Несмотря на угрозу обрушения конструкций спасатели продолжают работы на месте ЧП в посёлке Солидарность Елецкого района. Стены поддерживают с помощью строительной техники. Под завалами может находиться ещё один человек", — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе администрации во "ВКонтакте".

В больницах Ельца находится пять пострадавших, среди них девочка девяти лет. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.