НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Названа предварительная причина взрыва в жилом доме под Ельцом

По последним данным, в результате ЧП погибло два человека — женщина и ребёнок.

11 сентября, 01:50
<p><em style="font-style: italic;">Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Утечка газа могла стать причиной взрыва в двухэтажном жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Это предварительная версия случившегося, точную причину взрыва будут выяснять после разбора завалов. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Они вместе с добровольцами разбирают разрушенное здание, чтобы найти пострадавших.

Взрыв газа в жилом доме под Ельцом полностью уничтожил подъезд

Взрыв газа в жилом доме под Ельцом полностью уничтожил подъезд

Добавим, что дом, где произошло ЧП, двухподъездный. Всего в нём 16 квартир — восемь оказались разрушены.

Напомним, информация о происшествии поступила в экстренные службы в 00:52 мск. Инцидент произошёл на улице Школьной. По последним данным, в результате ЧП погибла женщина и ребёнок, ещё семь человек пострадали, один из них отказался от госпитализации. При этом под завалами могут находиться ещё несколько человек.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1