Названа предварительная причина взрыва в жилом доме под Ельцом
По последним данным, в результате ЧП погибло два человека — женщина и ребёнок.
Утечка газа могла стать причиной взрыва в двухэтажном жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Это предварительная версия случившегося, точную причину взрыва будут выяснять после разбора завалов. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Они вместе с добровольцами разбирают разрушенное здание, чтобы найти пострадавших.
Добавим, что дом, где произошло ЧП, двухподъездный. Всего в нём 16 квартир — восемь оказались разрушены.
Напомним, информация о происшествии поступила в экстренные службы в 00:52 мск. Инцидент произошёл на улице Школьной. По последним данным, в результате ЧП погибла женщина и ребёнок, ещё семь человек пострадали, один из них отказался от госпитализации. При этом под завалами могут находиться ещё несколько человек.
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