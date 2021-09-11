Названа предварительная причина взрыва в жилом доме под Ельцом

Утечка газа могла стать причиной взрыва в двухэтажном жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Это предварительная версия случившегося, точную причину взрыва будут выяснять после разбора завалов. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Они вместе с добровольцами разбирают разрушенное здание, чтобы найти пострадавших.