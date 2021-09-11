Взрыв газа в жилом доме под Ельцом полностью уничтожил подъезд. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области один подъезд разрушен. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что всего в доме два подъезда, один из них после взрыва оказался полностью разрушенным. Спасатели и добровольцы разбирают завалы, чтобы найти пострадавших. Площадь разрушения уточняется.