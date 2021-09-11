Взрыв газа в жилом доме под Ельцом полностью уничтожил подъезд
В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия, на которых видны разрушения.
В результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области один подъезд разрушен. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, что всего в доме два подъезда, один из них после взрыва оказался полностью разрушенным. Спасатели и добровольцы разбирают завалы, чтобы найти пострадавших. Площадь разрушения уточняется.
Напомним, информация о происшествии поступила в экстренные службы в 00:52 мск. Инцидент произошёл на улице Школьной. По последним данным, в результате ЧП погибла женщина, семь человек пострадали. При этом под завалами ещё могут находиться три человека.
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