Скала обрушилась прямо на жилые дома в Мексике
Спасатели просят людей не приближаться к месту происшествия. Существует опасность повторного схода оползня.
Скала обрушилась прямо на жилые дома в Мексике. Видео © Соцсети
В Мексике рухнувшая скала накрыла около десяти жилых домов. ЧП произошло в муниципалитете Тлальнепантла-де-Бас (штат Мехико), сообщает издание Milenio. Один человек погиб, ещё 10 числятся пропавшими без вести.
В Сети также появились видео, на которых запечатлены последствия обрушения. На месте сейчас работают экстренные службы, спасатели просят людей не приближаться к месту происшествия. Существует опасность повторного схода оползня.
Ранее сообщалось, что на юге Мексики, в районе города Акапулько, произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 7,1.
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