Скала обрушилась прямо на жилые дома в Мексике. Видео © Соцсети

В Мексике рухнувшая скала накрыла около десяти жилых домов. ЧП произошло в муниципалитете Тлальнепантла-де-Бас (штат Мехико), сообщает издание Milenio. Один человек погиб, ещё 10 числятся пропавшими без вести.

В Сети также появились видео, на которых запечатлены последствия обрушения. На месте сейчас работают экстренные службы, спасатели просят людей не приближаться к месту происшествия. Существует опасность повторного схода оползня.