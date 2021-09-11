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Скала обрушилась прямо на жилые дома в Мексике

Спасатели просят людей не приближаться к месту происшествия. Существует опасность повторного схода оползня.

11 сентября, 00:54

Скала обрушилась прямо на жилые дома в Мексике. Видео © Соцсети

В Мексике рухнувшая скала накрыла около десяти жилых домов. ЧП произошло в муниципалитете Тлальнепантла-де-Бас (штат Мехико), сообщает издание Milenio. Один человек погиб, ещё 10 числятся пропавшими без вести.

В Сети также появились видео, на которых запечатлены последствия обрушения. На месте сейчас работают экстренные службы, спасатели просят людей не приближаться к месту происшествия. Существует опасность повторного схода оползня.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на границе Прибайкалья и Бурятии

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на границе Прибайкалья и Бурятии

Ранее сообщалось, что на юге Мексики, в районе города Акапулько, произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 7,1.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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