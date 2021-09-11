NYT: Военные США убили сотрудника американской НКО, отвечая на теракт в Кабуле

При авиаударе, который США нанесли 29 августа в Кабуле, по ошибке мог быть убит не террорист, а сотрудник американской НКО, который просил убежища в Штатах. Об этом пишет издание The New York Times.

NYT сомневается в версии Пентагона, ссылаясь на видеодоказательства и интервью с коллегами погибшего водителя того самого авто, а также с членами его семьи в Кабуле. По данным издания, убитым водителем был Земари Ахмади, который длительное время сотрудничал с группой помощи США, в день удара ехал на автомобиле по рабочим делам.

"В то время как военные США признали только три жертвы среди мирного населения, родные Ахмади говорят, что 10 членов его семьи, включая семерых детей, были убиты в ходе удара", — отмечает газета.

Ахмади, по данным The New York Times, работал инженером на калифорнийскую компанию и вместе с семьёй попросил в США убежища.

Журналисты восстановили картину того дня: утром Ахмади позвонил начальник и попросил привезти ему ноутбук. Мужчина отправился на машине по делам, военные же сочли, что его белый седан выехал из дома террористов. Весь день, по данным газеты, над автомобилем кружил беспилотник. Также NYT подчёркивает, что Ахмади загружал в автомобиль не бомбу, а канистры с водой, чтобы отвезти семье.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби, комментируя публикацию СМИ, заявил, что американский авиаудар был нанесён на основе "хорошей развединформации" и помог предотвратить угрозу повторной атаки на аэропорт Кабула. В то же время в беседе с РИА "Новости" он признал, что оценка результатов удара пока не завершена.