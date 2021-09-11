NYT: Военные США убили сотрудника американской НКО, отвечая на теракт в Кабуле
По данным газеты, мужчина загружал в автомобиль не бомбу, а канистры с водой, чтобы отвезти семье.
Фото © ТАСС / AP
При авиаударе, который США нанесли 29 августа в Кабуле, по ошибке мог быть убит не террорист, а сотрудник американской НКО, который просил убежища в Штатах. Об этом пишет издание The New York Times.
Как сообщал Лайф, 26 августа у воздушной гавани Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. В результате ЧП погибло порядка 200 афганцев. Кроме того, этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
29 августа в Пентагоне заявили, что США нанесли удар с беспилотника по автомобилю с взрывчаткой, с помощью которого ликвидированные боевики ИГИЛ намеревались совершить теракт. Сообщалось, что в результате происшествия погибла семья из девяти человек, в том числе шестеро детей. Позже число жертв ракетного удара США в Кабуле выросло до 12. "Талибан"* осудил американскую атаку, отметив, что США провели операцию на чужой земле и не уведомили о ней.
NYT сомневается в версии Пентагона, ссылаясь на видеодоказательства и интервью с коллегами погибшего водителя того самого авто, а также с членами его семьи в Кабуле. По данным издания, убитым водителем был Земари Ахмади, который длительное время сотрудничал с группой помощи США, в день удара ехал на автомобиле по рабочим делам.
"В то время как военные США признали только три жертвы среди мирного населения, родные Ахмади говорят, что 10 членов его семьи, включая семерых детей, были убиты в ходе удара", — отмечает газета.
Ахмади, по данным The New York Times, работал инженером на калифорнийскую компанию и вместе с семьёй попросил в США убежища.
Журналисты восстановили картину того дня: утром Ахмади позвонил начальник и попросил привезти ему ноутбук. Мужчина отправился на машине по делам, военные же сочли, что его белый седан выехал из дома террористов. Весь день, по данным газеты, над автомобилем кружил беспилотник. Также NYT подчёркивает, что Ахмади загружал в автомобиль не бомбу, а канистры с водой, чтобы отвезти семье.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби, комментируя публикацию СМИ, заявил, что американский авиаудар был нанесён на основе "хорошей развединформации" и помог предотвратить угрозу повторной атаки на аэропорт Кабула. В то же время в беседе с РИА "Новости" он признал, что оценка результатов удара пока не завершена.
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