Минприроды сообщило о снижении запасов нефти в России на треть за 10 лет

С 2010 по 2020 год запасы сырой нефти в России сократились на треть, газа — на 27,4%. Объёмы угля в хранилищах при этом практически не изменились. Об этом говорится в проекте доклада Минприроды о состоянии и охране окружающей среды за 2020 год.

Отмечается, что в начале десятилетия резервы нефти оценивались примерно в 30 миллиардов тонн, во второй половине — в 20 миллиардов, а в 2020 году — в 19,1 миллиарда. При этом в сравнении с 2019-м запасы прошлого года выросли на 2,1%.

Запасы газа начали сокращаться в 2016 году — с 70 до 50 триллионов кубических метров. По данным на 2020 год, они оценивались в 49,2 триллиона (на 0,2% больше, чем в 2019-м, и на 27,4% меньше, чем в 2010-м).

Запасы угля на протяжении почти всего десятилетия составляли 275 миллиардов тонн. В 2019 году был зафиксирован рост до 375,5 миллиарда, но в 2020-м они упали на 26,8%.