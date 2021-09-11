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МВД показало видео погони со стрельбой за пьяным водителем в Тверской области

Нарушитель проигнорировал неоднократные требования остановиться, и сотрудникам Госавтоинспекции пришлось открыть огонь по колёсам.

11 сентября, 01:01

В Тверской области инспектору ДПС пришлось открыть огонь, чтобы остановиться пьяного водителя. Видео © УМВД России по Тверской области

В Тверской области инспектору ДПС пришлось применить табельное оружие для остановки автомобиля, за рулём которого находился пьяный водитель. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ. Также полиция опубликовала видео погони и стрельбы по колёсам машины.

Уточняется, что авто попало в поле зрения сотрудников ДПС на 30-м километре автодороги Осташков – Кувшиново. Водитель автомобиля "Ниссан-Датсун" не выполнил требования об остановке, неоднократно беспричинно выезжал на полосу встречного движения и на обочину.

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"После неоднократных требований сотрудников Госавтоинспекции об остановке и предупредительного выстрела в воздух полицейскими было принято решение произвести выстрелы по задним колёсам, в результате чего нарушитель был задержан. В результате погони и стрельбы никто не пострадал", — сказано в сообщении УМВД России по Тверской области.

Задержанным оказался 58-летний житель города Бологое. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что он был пьян. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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