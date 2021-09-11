Из-под завалов дома в Липецкой области, где прогремел взрыв газа, извлекли тело девочки. Об этом Лайфу сообщил источник.

Погибшему ребёнку около 12 лет. Таким образом, число жертв увеличилось до двух — ранее было найдено тело женщины. Ещё семь человек пострадали, один из них отказался от госпитализации.