Вторая жертва: Тело ребёнка найдено на месте взрыва в доме под Ельцом
Погибшей девочке около 12 лет. Под завалами ещё могут находиться люди.
Из-под завалов дома в Липецкой области, где прогремел взрыв газа, извлекли тело девочки. Об этом Лайфу сообщил источник.
Погибшему ребёнку около 12 лет. Таким образом, число жертв увеличилось до двух — ранее было найдено тело женщины. Ещё семь человек пострадали, один из них отказался от госпитализации.
Напомним, информация о происшествии в посёлке Солидарность Елецкого района поступила в экстренные службы в 00:52 мск. Инцидент произошёл на улице Школьной. Помимо погибших семь человек пострадали, один из них отказался от госпитализации. Под завалами ещё могут находиться люди.
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