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Вторая жертва: Тело ребёнка найдено на месте взрыва в доме под Ельцом

Погибшей девочке около 12 лет. Под завалами ещё могут находиться люди.

11 сентября, 01:36
<p><em style="font-style: italic;">Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Из-под завалов дома в Липецкой области, где прогремел взрыв газа, извлекли тело девочки. Об этом Лайфу сообщил источник.

Погибшему ребёнку около 12 лет. Таким образом, число жертв увеличилось до двух — ранее было найдено тело женщины. Ещё семь человек пострадали, один из них отказался от госпитализации.

Взрыв газа в жилом доме под Ельцом полностью уничтожил подъезд

Взрыв газа в жилом доме под Ельцом полностью уничтожил подъезд

Напомним, информация о происшествии в посёлке Солидарность Елецкого района поступила в экстренные службы в 00:52 мск. Инцидент произошёл на улице Школьной. Помимо погибших семь человек пострадали, один из них отказался от госпитализации. Под завалами ещё могут находиться люди.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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