СК возбудил уголовное дело после смертельного взрыва газа в доме под Ельцом

После взрыва газа в жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Липецкой области.

"По данным следствия, ночью 11 сентября 2021 года в посёлке Солидарность Елецкого района произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьной. Под завалами обнаружены тела женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки, которые направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", — говорится в сообщении СК.