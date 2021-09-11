СК возбудил уголовное дело после смертельного взрыва газа в доме под Ельцом
Тела погибших направлены судмедэкспертам для установления точной причины смерти.
После взрыва газа в жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Липецкой области.
"По данным следствия, ночью 11 сентября 2021 года в посёлке Солидарность Елецкого района произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьной. Под завалами обнаружены тела женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки, которые направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", — говорится в сообщении СК.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В СК добавили, что причиной обрушения стал хлопок бытового газа в центральной части двухэтажного дома.
Напомним, информация о происшествии поступила в экстренные службы в 00:52 мск. Инцидент произошёл на улице Школьной. По последним данным, в результате ЧП погибла женщина и ребёнок, ещё семь человек, в том числе девятилетняя девочка, пострадали. Один из них отказался от госпитализации. При этом под завалами могут находиться ещё несколько человек.
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