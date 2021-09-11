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СК возбудил уголовное дело после смертельного взрыва газа в доме под Ельцом

Тела погибших направлены судмедэкспертам для установления точной причины смерти.

11 сентября, 02:57

После взрыва газа в жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Липецкой области.

"По данным следствия, ночью 11 сентября 2021 года в посёлке Солидарность Елецкого района произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьной. Под завалами обнаружены тела женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки, которые направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", — говорится в сообщении СК.

Дом под Ельцом, где при взрыве газа погибло два человека, не был аварийным

Дом под Ельцом, где при взрыве газа погибло два человека, не был аварийным

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В СК добавили, что причиной обрушения стал хлопок бытового газа в центральной части двухэтажного дома.

Названа предварительная причина взрыва в жилом доме под Ельцом

Названа предварительная причина взрыва в жилом доме под Ельцом

Напомним, информация о происшествии поступила в экстренные службы в 00:52 мск. Инцидент произошёл на улице Школьной. По последним данным, в результате ЧП погибла женщина и ребёнок, ещё семь человек, в том числе девятилетняя девочка, пострадали. Один из них отказался от госпитализации. При этом под завалами могут находиться ещё несколько человек.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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