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Дом под Ельцом, где при взрыве газа погибло два человека, не был аварийным

Жилое здание с двумя подъездами и 16 квартирами построили более пятидесяти лет назад.

11 сентября, 02:22
<p><em style="font-style: italic;">Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Двухэтажный жилой дом, расположенный в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где произошёл взрыв бытового газа, не является аварийным. Об этом сообщили в администрации региона.

"Хлопок газа произошёл в двухподъездном 16-квартирном доме 1970 года постройки. Дом не является аварийным", — отмечается в сообщении.

Названа предварительная причина взрыва в жилом доме под Ельцом

Названа предварительная причина взрыва в жилом доме под Ельцом

Власти Липецкой области пообещали оказать всю необходимую помощь жителям дома.

"На данный момент могу сказать, что Елец уже готов помочь с расселением жителей, варианты рассматриваются. Потому что, скорее всего, дом надо будет расселять", — цитирует РИА "Новости" представителя обладминистрации.

Сейчас жильцов эвакуируют в пункты временного размещения.

Напомним, информация о происшествии поступила в экстренные службы в 00:52 мск. Инцидент произошёл на улице Школьной. По последним данным, в результате ЧП погибла женщина и ребёнок, ещё семь человек, в том числе девятилетняя девочка, пострадали. Один из них отказался от госпитализации. При этом под завалами могут находиться ещё несколько человек.

Взрыв газа в жилом доме под Ельцом полностью уничтожил подъезд

Взрыв газа в жилом доме под Ельцом полностью уничтожил подъезд

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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