Дом под Ельцом, где при взрыве газа погибло два человека, не был аварийным
Жилое здание с двумя подъездами и 16 квартирами построили более пятидесяти лет назад.
Двухэтажный жилой дом, расположенный в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где произошёл взрыв бытового газа, не является аварийным. Об этом сообщили в администрации региона.
"Хлопок газа произошёл в двухподъездном 16-квартирном доме 1970 года постройки. Дом не является аварийным", — отмечается в сообщении.
Власти Липецкой области пообещали оказать всю необходимую помощь жителям дома.
"На данный момент могу сказать, что Елец уже готов помочь с расселением жителей, варианты рассматриваются. Потому что, скорее всего, дом надо будет расселять", — цитирует РИА "Новости" представителя обладминистрации.
Сейчас жильцов эвакуируют в пункты временного размещения.
Напомним, информация о происшествии поступила в экстренные службы в 00:52 мск. Инцидент произошёл на улице Школьной. По последним данным, в результате ЧП погибла женщина и ребёнок, ещё семь человек, в том числе девятилетняя девочка, пострадали. Один из них отказался от госпитализации. При этом под завалами могут находиться ещё несколько человек.
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