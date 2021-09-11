В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается резкое похолодание

В ряде регионов России в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отметил, что в Москве и области настоящая осенняя погода прогнозируется с 15 сентября.

"Будет облачно, небольшой дождик, ночные температуры — от четырёх до девяти градусов, дневные — от девяти до четырнадцати градусов. Произойдёт резкое падение температуры. Она по сравнению с понедельником упадёт на десять градусов и больше", — приводит слова метеоролога ТАСС.

Синоптик добавил, что в Ленинградской, Новгородской, Ярославской областях, Коми и других регионах севера европейской части России с 15 сентября тоже наступит глубокая осень. Вильфанд уточнил, что достаточно прохладная погода в этих субъектах РФ сохранится минимум до конца рабочей недели.