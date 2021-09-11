В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается резкое похолодание
В частности, в Москве с 15 сентября будет облачно, прогнозируются небольшие осадки.
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В ряде регионов России в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отметил, что в Москве и области настоящая осенняя погода прогнозируется с 15 сентября.
"Будет облачно, небольшой дождик, ночные температуры — от четырёх до девяти градусов, дневные — от девяти до четырнадцати градусов. Произойдёт резкое падение температуры. Она по сравнению с понедельником упадёт на десять градусов и больше", — приводит слова метеоролога ТАСС.
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Синоптик добавил, что в Ленинградской, Новгородской, Ярославской областях, Коми и других регионах севера европейской части России с 15 сентября тоже наступит глубокая осень. Вильфанд уточнил, что достаточно прохладная погода в этих субъектах РФ сохранится минимум до конца рабочей недели.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра пообещал москвичам неклассическое бабье лето. По словам Вильфанда, ливневых или нудных осенних осадков не будет, хотя иногда может моросить.
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