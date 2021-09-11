Минобороны рассекретило архивы о танковых боях времён Великой Отечественной войны

Министерство обороны открыло на своём сайте новый мультимедийный раздел "Герои танковых баталий". Он посвящён Дню танкиста, который отмечается в этом году 12 сентября. В разделе представлены рассекреченные документы периода Великой Отечественной войны.

В частности, в разделе опубликован наградной лист на имя лейтенанта-танкиста Фёдора Фомина, представленного к званию Героя Советского Союза после боя с немецкими захватчиками под Ленинградом в ноябре 1941 года.

"Когда была подбита машина, Фомин со своим экипажем не бросил её и в течение пяти суток экипаж не выходил из танка, беспощадно расстреливая из пушек и пулемётов немецких солдат и офицеров. Все попытки захватить и уничтожить советский танк и его героический экипаж кончились провалом", — указывается в листе.

В другом наградном листе рассказывается, как советские танкисты таранили танки противника. В июле 1943 года экипаж Т-34 181-й танковой бригады шёл в атаку на немецкие позиции. Навстречу красноармейцам выдвинулись немецкие танки, по большей части типа Pz.VI "Тигр". Экипажу удалось подбить один из них.

Помимо этого значительная часть раздела посвящена документам о Курской битве, в ходе которой под Прохоровкой состоялся крупнейший в истории танковый бой с участием около 1200 советских и фашистских бронированных машин.