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Климкин испугался, что Россия может окружить Украину с трёх сторон

В связи с этим Киев должен попросить помощи у НАТО, заявил экс-глава МИД Незалежной.

11 сентября, 02:02
<p>Экс-глава МИД Украины Павел Климкин. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин. Фото © ТАСС / Zuma

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для "Газеты.ua" поделился опасением, что Россия может окружить республику с трёх сторон. В связи с этим он призвал Киев просить помощи у НАТО.

Дипломат предположил, что РФ якобы планирует "поглотить" Белоруссию. Такое заключение он сделал после прошедших накануне переговоров президентов двух стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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"Лукашенко может "играться", что-то для себя "выторговывать", но на стратегию Путина это уже не повлияет", — написал Климкин.

Политик добавил, что проходящие в республике учения "Запад-2021" демонстрируют желание России окружить Украину с трёх сторон. Поэтому, считает Климкин, нужно найти ответ на эту угрозу совместно с НАТО.

Ранее Минобороны РФ заявило о фейках с территории Украины об учениях "Запад-2021". В военном ведомстве считают, что таким образом Незалежная пытается дискредитировать тренировки российских и белорусских войск.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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