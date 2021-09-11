Климкин испугался, что Россия может окружить Украину с трёх сторон

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для "Газеты.ua" поделился опасением, что Россия может окружить республику с трёх сторон. В связи с этим он призвал Киев просить помощи у НАТО.

Дипломат предположил, что РФ якобы планирует "поглотить" Белоруссию. Такое заключение он сделал после прошедших накануне переговоров президентов двух стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Лукашенко может "играться", что-то для себя "выторговывать", но на стратегию Путина это уже не повлияет", — написал Климкин.

Политик добавил, что проходящие в республике учения "Запад-2021" демонстрируют желание России окружить Украину с трёх сторон. Поэтому, считает Климкин, нужно найти ответ на эту угрозу совместно с НАТО.