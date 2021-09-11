Страх военного трибунала заставляет Зеленского объявить России войну Президент Украины делает панические заявления, пытаясь запугать США, что Незалежная станет вторым Афганистаном, и одновременно начать переговоры с Путиным. 10 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / STEFANIE LOOS / POOL

На политическом форуме YES Brainstorming, проходящем в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что считает возможной полномасштабную войну между Россией и Украиной и что к ней нужно готовиться.

— Считаю, [что война] может быть. Потенциал в этой теме есть... Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией, — сказал Зеленский.

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Политолог Александр Роджерс полагает, что ответ на вопрос о причине таких высказываний Владимира Зеленского нужно искать в его профессиональном опыте, так как в рамках обычных логических рассуждений его найти невозможно.

— Они уже заявляют, что воюют с Россией семь лет, при этом рассуждают о том, что будет, если Российская Федерация всё-таки нападёт. Я думаю, тут нужно искать ответ в формате форума, он же называется Brainstorming, то есть мозговой штурм. Одной из дисциплин подобной интеллектуальной работы является высказывание того, что первым приходит в голову. Даже если это чушь. Видимо, обладая превосходным опытом работы в КВН, Владимир Зеленский взял этот принцип на вооружение и поделился полученным результатом с журналистами, — сказал эксперт.

Если рассматривать вопрос с объективной, военной точки зрения, то станет очевидным, что вероятность войны со стороны России крайне низкая.





— На Украине серьёзно считают, что воюют с Россией, там и парламент по этому поводу высказывался, и в школьных учебниках по истории пишут "украино-российская война". У них война уже есть, а у нас её нет. Это мы считаем, что на востоке Украины идёт гражданская война и воюют одни граждане Украины с другими, — отметил военный эксперт Алексей Леонков. — Я думаю, что если бы Россия действительно воевала с Украиной, то главным признаком этого обстоятельства было бы то, что гражданин Зеленский говорил бы об этой войне не из Киева, а откуда-нибудь из Лондона.

При этом в муссировании темы войны с Россией есть и более прагматичный интерес, чем может показаться на первый взгляд. Как полагает доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян, подобные разговоры могут быть формой давления на США.

— Сейчас идут российско-белорусские военные учения "Запад-2021", поэтому тема вторжения вполне актуальна и для внутренней аудитории. Кроме того, Украина сама будет проводить военные учения 22 сентября, в ходе которых военные отработают предполагаемую атаку России. Так что тема вполне актуальная, плюс лишний раз неплохо бы об этом напомнить старшим товарищам. Там должны быть в курсе, что Украина находится под постоянной агрессией России. И если США не хотят, чтобы у них был ещё один Афганистан, то сливать её никак нельзя, — подчеркнул эксперт.

По мнению Мирзаяна, если предположить, что Владимир Зеленский вдруг решил, что терять ему нечего, то, вполне вероятно, он так шантажирует Америку. В духе "если вы нам не будете помогать, то мы спровоцируем Российскую Федерацию на агрессию и вынудим вас вмешаться". То есть даёт понять, что если американцы не будут его поддерживать, то проблем у них будет ещё больше.

Ещё одной причиной подобного выпада может быть желание Зеленского добиться встречи с Путиным. В пользу этой версии работает вчерашний вброс украинских СМИ о предстоящей встрече Путина и Зеленского, что Кремль поспешил опровергнуть. Украина больше не нужна ни Европе, ни США, и Зеленский это отлично понимает и боится, что впереди его, как и других преступников в лице оккупационной власти, ждёт военный трибунал.

Авторы Никита Юрченко