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В Раде заявили о провале космических программ Украины на миллиарды долларов

Из 33 предприятий отрасли, доставшихся стране от СССР, осталось только шесть. При этом там не выплачивается зарплата и отсутствует чёткая государственная программа.

11 сентября, 02:48
<p>"Циклон-4". Фото © КБ "Южное" имени М.К. Янгеля</p>

"Циклон-4". Фото © КБ "Южное" имени М.К. Янгеля

Украина провалила несколько космических программ, потратив на них около двух миллиардов долларов. Об этом заявил депутат Сергей Тарута в ходе брифинга в Верховной раде.

"По проекту "Морской старт" Украина потратила 200 миллионов долларов. По проекту "Циклон-4" Украина потратила 672 миллиона долларов. По проекту "Лебедь" убытки составили 350 миллионов, и в результате этот спутник находится в Красноярске, до сегодняшнего дня у космического агентства нет чёткой программы, что делать дальше", — сказал парламентарий.

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Тарута отметил, что стране необходимо было сохранять и развивать огромный космический потенциал, доставшийся от СССР. Однако из 33 предприятий осталось только шесть, там не выплачивается зарплата и отсутствует чёткая государственная программа. Депутат считает, что для превращения Украины в космическую державу необходимо найти виновных и построить новые космодромы взамен утраченных.

Ранее глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что Незалежная намерена вернуться в клуб космических стран без участия России.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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