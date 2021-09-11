В Раде заявили о провале космических программ Украины на миллиарды долларов
Из 33 предприятий отрасли, доставшихся стране от СССР, осталось только шесть. При этом там не выплачивается зарплата и отсутствует чёткая государственная программа.
"Циклон-4". Фото © КБ "Южное" имени М.К. Янгеля
Украина провалила несколько космических программ, потратив на них около двух миллиардов долларов. Об этом заявил депутат Сергей Тарута в ходе брифинга в Верховной раде.
"По проекту "Морской старт" Украина потратила 200 миллионов долларов. По проекту "Циклон-4" Украина потратила 672 миллиона долларов. По проекту "Лебедь" убытки составили 350 миллионов, и в результате этот спутник находится в Красноярске, до сегодняшнего дня у космического агентства нет чёткой программы, что делать дальше", — сказал парламентарий.
Тарута отметил, что стране необходимо было сохранять и развивать огромный космический потенциал, доставшийся от СССР. Однако из 33 предприятий осталось только шесть, там не выплачивается зарплата и отсутствует чёткая государственная программа. Депутат считает, что для превращения Украины в космическую державу необходимо найти виновных и построить новые космодромы взамен утраченных.
Ранее глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что Незалежная намерена вернуться в клуб космических стран без участия России.
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