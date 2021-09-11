Лайф публикует список погибших при взрыве газа в доме под Ельцом
Под завалами ещё может находиться пожилой мужчина. Разбор продолжается.
Лайф выяснил личности женщины и 11-летней девочки, погибших при взрыве газа в жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области.
- Новосёлова Г.М., 1971 года рождения
- Варвара В., 11 лет
На месте происшествия продолжается разбор завалов. Под ними ещё может находиться пожилой мужчина.
Напомним, информация о происшествии поступила в экстренные службы в 00:52 мск. Инцидент произошёл на улице Школьной. По последним данным, в результате ЧП погибли женщина и ребёнок, ещё семь человек, в том числе девятилетняя девочка, пострадали. Один из них отказался от госпитализации. СК возбудил уголовное дело.
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