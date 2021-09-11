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Лайф публикует список погибших при взрыве газа в доме под Ельцом

Под завалами ещё может находиться пожилой мужчина. Разбор продолжается.

11 сентября, 03:27

Лайф выяснил личности женщины и 11-летней девочки, погибших при взрыве газа в жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области.

  • Новосёлова Г.М., 1971 года рождения
  • Варвара В., 11 лет
Дом под Ельцом, где при взрыве газа погибло два человека, не был аварийным

Дом под Ельцом, где при взрыве газа погибло два человека, не был аварийным

На месте происшествия продолжается разбор завалов. Под ними ещё может находиться пожилой мужчина.

Кадры с места взрыва газа в доме в Елецком районе Липецкой области. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Напомним, информация о происшествии поступила в экстренные службы в 00:52 мск. Инцидент произошёл на улице Школьной. По последним данным, в результате ЧП погибли женщина и ребёнок, ещё семь человек, в том числе девятилетняя девочка, пострадали. Один из них отказался от госпитализации. СК возбудил уголовное дело.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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