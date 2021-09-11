Россиянам описали алгоритм действий при неправильном расчёте пенсии

Что делать, если пенсию рассчитали неправильно, рассказала зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Елена Бибикова в беседе с "Парламентской газетой".

По словам сенатора, в случае ошибки с пенсионными начислениями первым делом необходимо обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда для получения мотивированного ответа, почему сумму рассчитали именно таким образом.

"Отказать в разъяснениях сотрудники фонда права не имеют. Как правило, ответ дают очень подробный", — отметила Бибикова.

Если человек не согласен с полученным ответом, следует обратиться в Пенсионный фонд или в суд.

При этом, как заметила Бибикова, в трудовом стаже гражданина может оказаться пробел, связанный с уходом за ребёнком или пожилым человеком либо работой в компании, не сделавшей запись в трудовой книжке. В таком случае, по словам парламентария, Пенсионный фонд запросит необходимые документы, чтобы восполнить этот пробел.

Большое значение при расчёте пенсии имеет заработная плата до 2002 года. Сенатор пояснила, что учитывается зарплата либо за 2000–2001 годы, либо за любой пятилетний период до 2002 года по выбору самого пенсионера.